Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юрлицом, полностью контролируемая им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.