Последствия шторма в Ростове: погиб рабочий, введён режим ЧС

Жуткий шторм, который накрыл Ростов вечером 25 июля 2026, принёс не только разрушения, но и отнял жизнь. Когда бушевал шквалистый ветер и стеной стоял ливень, один из сторожей находился на своём посту на строительном объекте. По данным СМИ, сильный порыв ветра обвалил на него тяжёлую конструкцию. На место ЧП прибыли медики, они приложили немало усилий, чтобы спасти пострадавшего. Но, к сожалению, сделать этого не удалось.
Сейчас 11 человек находятся в больнице. В их числе — ребёнок. Всего за медицинской помощью обратились более полусотни жителей. Повалено более тысячи деревьев, повреждены линии электропередачи в 102 населённых пунктах. Режимы ЧС введены в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. Без воды остаются 42 тыс. человек. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Придавило строительным вагончиком?
Глава города Александр Скрябин прокомментировал трагические последствия непогоды. По его данным, жертвой стихии стал один человек. 11 человек были госпитализированы.
Как сообщает портал donday.ru со ссылкой на собственный источник, сильный ветер отнял жизнь 58-летнего Александра К. — сторожа строительной площадки жилого комплекса на Восточном шоссе.
В момент разгула непогоды мужчина находился на рабочем месте. По предварительным данным, из-за шквального ветра на него обрушился отовравшийся строительный вагончик. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось: он умер на операционном столе.
В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка. В её ходе установят обстоятельства произошедшего.
Посмотрите на последствия сильного шторма в Ростове 25 июля 2026 года.
Всего, по данным главы Ростова Скрябина, в результате шквалистого ветра в городе произошло более 100 происшествий. Последствия 26 уже ликвидированы.
Коммунальщики и спасатели продолжают убирать упавшие деревья и ветки с проезжей части, сотрудники ресурсоснабжающих организаций восстанавливают водоснабжение и электричество.
Ураганный ветер вырывал с корнем деревья, валил дорожные знаки, рекламные конструкции и остановки, срывал крыши. Сегодня, 26 июля 2026, в городе введён режим ЧС.
Ураган, затемнивший небо, длился около получаса. Доставалось как жилым, так и нежилым объектам. Ветер даже отрывал номера машин.
Из-за шквалистого ветра и проливных дождей зафиксировано падение более тысячи деревьев. В нескольких муниципалитетах области произошли отключения электроснабжения.
Мощные ливни, обрушившиеся на Ростовскую область, обернулись серьезным испытанием для региона. Коммунальные и аварийные службы сейчас работают в авральном режиме, ликвидируя последствия разгула непогоды.
Спасатели настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными: обходить шаткие деревья, не парковать автомобили под старыми кронами и ни в коем случае не приближаться к оборванным проводам. О всех чрезвычайных ситуациях следует сообщать в единую диспетчерскую службу.
В Ростове из-за урагана задержаны 89 поездов. Список изменённых рейсов.
Мощный ураган, обрушившийся на Ростовскую область 26 июля 2026 года, внёс серьёзные коррективы в график движения железнодорожного транспорта. По оперативным данным, свои отправления вынуждены ждать 89 составов, а максимальное время задержки достигло восьми часов.
На ликвидацию последствий непогоды уже брошены значительные силы: более 100 специалистов, специальный поезд и a85 ;10 единиц техники работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить безопасное движение на участках.
В железнодорожной компании подчеркивают, что пассажиры не останутся без внимания. Проводники оперативно информируют об изменениях и оказывают необходимую помощь. Тем, кто вынужден ожидать отправления более четырёх часов, организовано бесплатное питание и обеспечение водой.
Изменения в графике движения поездов:
№ 503 Анапа — Уфа: не ранее 11:00 (вместо 9:50).
№ 155 Анапа — Москва: не ранее 12:00 (вместо 10:05).
№ 232 Ейск — Москва: не ранее 12:00 (вместо 10:03).
№ 460 Адлер — Тамбов: не ранее 13:30 (вместо 9:30).
№ 126 Новороссийск — Москва: не ранее 16:30 (вместо 14:20).
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург: не ранее 17:00 (вместо 13:49).
№ 38 Сириус — Нижний Новгород: не ранее 17:30 (вместо 14:54).
№ 578 Сириус — Челябинск: не ранее 18:00 (вместо 13:44).
№ 84 Адлер — Москва: не ранее 18:00 (вместо 14:46).
Кроме того, ураган перевернул фуры на федеральной автотрассе М-4 «Дон». На магистрали из-за дождя образовались большие пробки, саму трассу подтопило. Однако к воскресенью движение уже восстановлено.