Последствия шторма в Ростове: погиб рабочий, введён режим ЧС

Жуткий шторм, который накрыл Ростов вечером 25 июля 2026, принёс не только разрушения, но и отнял жизнь. Когда бушевал шквалистый ветер и стеной стоял ливень, один из сторожей находился на своём посту на строительном объекте. По данным СМИ, сильный порыв ветра обвалил на него тяжёлую конструкцию. На место ЧП прибыли медики, они приложили немало усилий, чтобы спасти пострадавшего. Но, к сожалению, сделать этого не удалось.