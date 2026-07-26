Путин подписал закон о доходах мигрантов в Волгограде и регионах РФ

26 июля 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных работников содержать себя и семьи на уровне не ниже прожиточного минимума. Это правило напрямую коснется мигрантов, работающих в Волгограде.
Если доходы трудовых мигрантов не достигнут установленного уровня, их трудовой договор признают прекращенным, а срок пребывания в России сократят.
Как указано в тексте закона, иностранные граждане должны содержать иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе работы, умноженного на региональный коэффициент.
Если иностранец трудится в нескольких субъектах, расчет ведут по наибольшему минимуму. Эта сумма не должна превышать среднюю начисленную зарплату в регионе.
В документе также прописан механизм контроля за доходами. Налоговые органы будут направлять в МВД данные о доходах мигрантов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Соцфонд РФ предоставит сведения об их трудовой деятельности для проверки соответствия новым требованиям.
Ранее сообщалось о новом законе для семей участников СВО.