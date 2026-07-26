Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Визит проходит в День Военно-Морского Флота.
Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости. Визит главы государства проходит 26 июля, когда в России отмечается День Военно-Морского Флота.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня — начале июля.