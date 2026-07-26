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Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

В День ВМФ Путин прибыл в знаковое место Петербурга.

Источник: AP 2024

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Визит проходит в День Военно-Морского Флота.

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости. Визит главы государства проходит 26 июля, когда в России отмечается День Военно-Морского Флота.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня — начале июля.