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Станция Кокпекты войдет в состав Караганды

Караганда официально увеличит свою территорию.

Источник: Деловой Казахстан

Правительство Казахстана согласовало изменение границ областного центра, включив в его состав часть земель Бухар-Жырауского района площадью 281 гектар, передает DKNews.kz.

Решение позволит устранить многолетнюю административную проблему станции Кокпекты и создаст условия для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

В состав города войдет участок площадью 281 гектар.

Согласно принятому решению, к территории Караганды будет присоединен земельный участок Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар.

Расширение границ необходимо для более эффективного территориального планирования, реализации новых инфраструктурных проектов и комплексного развития городской среды.

Проблему станции Кокпекты решали много лет.

Одной из главных причин изменения границ стала ситуация на станции Кокпекты (бывшая Солонички).

Местные жители давно обращались с просьбой полностью передать населенный пункт в ведение Караганды.

Ранее сложилась необычная ситуация: жилые дома относились к району Алихана Бокейхана города Караганды, тогда как остальная территория станции оставалась в составе Бухар-Жырауского района.

Сегодня на станции Кокпекты проживают около 500 человек, расположены 120 дворов и школа.

Что изменится после расширения.

Изменение границ позволит создать единый подход к управлению территорией и упростит развитие населенного пункта.

Кроме того, расширение Караганды откроет возможности для:

строительства новых объектов.

  • развития инженерной инфраструктуры
  • модернизации социальной инфраструктуры
  • комплексного развития городской среды
  • реализации перспективных проектов по развитию областного центра.

Почему это важно.

Расширение границ города — это не только административное решение, но и возможность ускорить развитие территорий, которые фактически уже тесно связаны с Карагандой.

Объединение позволит эффективнее планировать строительство, развитие коммунальных сетей и социальных объектов, а также повысить качество муниципального управления для жителей Кокпекты.