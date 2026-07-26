Станция Кокпекты войдет в состав Караганды

Правительство Казахстана согласовало изменение границ областного центра, включив в его состав часть земель Бухар-Жырауского района площадью 281 гектар, передает DKNews.kz.
Решение позволит устранить многолетнюю административную проблему станции Кокпекты и создаст условия для дальнейшего развития городской инфраструктуры.
В состав города войдет участок площадью 281 гектар.
Согласно принятому решению, к территории Караганды будет присоединен земельный участок Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар.
Расширение границ необходимо для более эффективного территориального планирования, реализации новых инфраструктурных проектов и комплексного развития городской среды.
Проблему станции Кокпекты решали много лет.
Одной из главных причин изменения границ стала ситуация на станции Кокпекты (бывшая Солонички).
Местные жители давно обращались с просьбой полностью передать населенный пункт в ведение Караганды.
Ранее сложилась необычная ситуация: жилые дома относились к району Алихана Бокейхана города Караганды, тогда как остальная территория станции оставалась в составе Бухар-Жырауского района.
Сегодня на станции Кокпекты проживают около 500 человек, расположены 120 дворов и школа.
Что изменится после расширения.
Изменение границ позволит создать единый подход к управлению территорией и упростит развитие населенного пункта.
Кроме того, расширение Караганды откроет возможности для:
строительства новых объектов.
- развития инженерной инфраструктуры
- модернизации социальной инфраструктуры
- комплексного развития городской среды
- реализации перспективных проектов по развитию областного центра.
Почему это важно.
Расширение границ города — это не только административное решение, но и возможность ускорить развитие территорий, которые фактически уже тесно связаны с Карагандой.
Объединение позволит эффективнее планировать строительство, развитие коммунальных сетей и социальных объектов, а также повысить качество муниципального управления для жителей Кокпекты.