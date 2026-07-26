Как проголосовать не по месту регистрации на выборах в Казахстане

Казахстанцы, которые в день выборов депутатов Курултая будут находиться не по месту своей регистрации, смогут проголосовать на любом избирательном участке страны, заранее оформив открепительное удостоверение, передает DKNews.kz.
Что такое открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение позволяет избирателю принять участие в голосовании на любом участке на территории Казахстана, если в день выборов он не сможет прийти на участок по месту постоянной регистрации.
Такой механизм дает возможность реализовать избирательное право во время командировки, отпуска, учебы или по другим причинам, связанным с временным пребыванием в другом регионе.
Как получить открепительное удостоверение.
Для оформления документа необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.
При себе нужно иметь:
- удостоверение личности или паспорт
- письменное заявление.
Получить открепительное удостоверение может и представитель избирателя по доверенности. При этом нотариальное удостоверение доверенности не требуется.
Когда начинается выдача.
Выдача открепительных удостоверений начинается за 15 дней до выборов и завершается в 18:00 накануне дня голосования.
После этого оформить документ уже нельзя, поэтому избирателям, которые заранее знают, что будут находиться в другом городе или регионе, рекомендуется не откладывать обращение.
Как проголосовать в день выборов.
23 августа необходимо прийти на любой удобный избирательный участок на территории Казахстана.
При себе нужно иметь:
- открепительное удостоверение
- удостоверение личности или паспорт.
После проверки документов избирателя включат в список голосующих на выбранном участке и выдадут избирательный бюллетень.
Почему это важно.
Механизм открепительного удостоверения позволяет гражданам не терять возможность участвовать в выборах независимо от места нахождения в день голосования и обеспечивает реализацию конституционного избирательного права.