Тегеран призвал ЕС и ООН осудить атаку Украины иранского торгового судна

Рассуждая о том, каким может быть потенциальный ответ Тегерана на действия ВСУ, сотрудники центра уточнили, что удары Ирана по целям на Украине маловероятны. Кроме того, в них нет смысла, так как есть те, кто наносит их с более близкого расстояния.