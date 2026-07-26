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Путин встретился с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе Петербурга

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где встретился с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым.

Источник: Коммерсантъ

Главу государства у здания Адмиралтейства также встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В ходе визита Владимир Путин заслушал краткий доклад главнокомандующего ВМФ, после чего пообщался с Александром Моисеевым по пути к месту торжественной церемонии. Затем президента приветствовала рота Почетного караула.

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