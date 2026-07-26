Reuters: Украина и США могут предложить России воздушное перемирие

Издание обратило внимание, что Украина уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые впоследствии были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что «давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина», добавило Reuters.