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Виталий Хоценко подарил Путину монеты царя Михаила Фёдоровича

Они были найдены во время археологических раскопок.

Источник: правительство Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал президенту России Владимиру Путину найденные во время археологических раскопок монеты XVII века и глиняные изделия. Об этом стало известно из расшифровки встречи, прошедшей 25 июля.

Монеты относятся ко времени правления царя Михаила Фёдоровича. Именно его указ 1628 года связан с началом освоения Россией Омского Прииртышья. Хоценко поблагодарил президента за решение отметить в Омске 400-летие этого события в 2028 году. Соответствующий указ, напомним, Владимир Путин подписал 9 июня.

Также губернатор предложил назначить председателем организационного комитета по подготовке к юбилею вице-премьера России Дмитрия Патрушева. Владимир Путин поддержал эту кандидатуру.