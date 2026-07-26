Виталий Хоценко подарил Путину монеты царя Михаила Фёдоровича

Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал президенту России Владимиру Путину найденные во время археологических раскопок монеты XVII века и глиняные изделия. Об этом стало известно из расшифровки встречи, прошедшей 25 июля.
Монеты относятся ко времени правления царя Михаила Фёдоровича. Именно его указ 1628 года связан с началом освоения Россией Омского Прииртышья. Хоценко поблагодарил президента за решение отметить в Омске 400-летие этого события в 2028 году. Соответствующий указ, напомним, Владимир Путин подписал 9 июня.
Также губернатор предложил назначить председателем организационного комитета по подготовке к юбилею вице-премьера России Дмитрия Патрушева. Владимир Путин поддержал эту кандидатуру.