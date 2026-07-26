Виталий Хоценко подарил Путину монеты царя Михаила Фёдоровича

Монеты относятся ко времени правления царя Михаила Фёдоровича. Именно его указ 1628 года связан с началом освоения Россией Омского Прииртышья. Хоценко поблагодарил президента за решение отметить в Омске 400-летие этого события в 2028 году. Соответствующий указ, напомним, Владимир Путин подписал 9 июня.