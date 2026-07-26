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Путин: СВО рано или поздно закончится

Президент РФ отметил, что чувство единства должно сохраняться и далее.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее, отметил президент России Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. В том числе говорили о чувстве единства, которое важно и на поле боя, и в целом — для такой многонациональной страны, как Россия.

«Вот у нас закончится СВО… а это закончится, безусловно, рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить», — подчеркнул Путин.