Путин: СВО рано или поздно закончится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее, отметил президент России Владимир Путин.
Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. В том числе говорили о чувстве единства, которое важно и на поле боя, и в целом — для такой многонациональной страны, как Россия.
«Вот у нас закончится СВО… а это закончится, безусловно, рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить», — подчеркнул Путин.