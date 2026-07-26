Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

Путин признался, что иногда смотрит блогеров.
Президент России Владимир Путин заявил, что иногда смотрит блогеров и радуется, когда они «попадают в точку». Об этом глава государства заявил на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге.
Он обратил внимание, что находится «в таком положении, таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть» — от командиров, военных, СМИ, а также спецслужб, контролирующих ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, «и вообще в целом по стране».
«Паблики там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием — времени нет, но как попадаются, — смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь — здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для Путина готовят информационные обзоры, в которых есть в том числе публикации из телеграм-каналов.
У самого Путина нет ни одного аккаунта в социальных сетях, неоднократно заявляли в Кремле. Российский лидер не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку это «не его», говорил в прошлом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что вся необходимая информация о деятельности Путина размещается администрацией президента.
В 2021-м Путин обещал подумать над предложением стать блогером в ответ на вопрос одного из участников форума «Россия — страна возможностей», школьного учителя и блогера Андрея Федотова, который заявил, что из президента мог бы получиться «отличный блогер». «Спасибо большое, я подумаю над этим», — ответил Путин.
До этого президент отмечал, что у него нет времени на соцсети после тяжелого рабочего дня. «Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели», — рассказывал Путин в 2017 году.
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