Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

«Паблики там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием — времени нет, но как попадаются, — смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь — здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди», — добавил он.