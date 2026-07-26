Украина со временем потеряет свои западные территории, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.
Глава государства назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине. «Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — добавил он.
Путин отметил, что РФ была единственным гарантом целостности Украины.
Россия, подчеркнул Путин, была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом, а русских — «не титульной нацией». «Что вообще чушь, бред собачий Здравствуйте, приехали, а что это тогда?» — оценил он.
По его словам, Россия «не начинала никакой войны», а только начала отвечать «на те боевые действия, на ту войну», которую развязал«Киев при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который “как раз ориентировался всегда на Россию”.
«Вы знаете по истории, всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. А Донбасс — я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в создаваемую Украину», — сказал Путин.
Он добавил, что Россию «вынудили начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины».
В 2023 году Путин заявлял, что в Российской империи «не было никакой Украины», все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины. В том же году он утверждал, что Польша рассчитывает под «натовским зонтиком» создать некую коалицию и напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы «затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». До этого Путин также говорил, что в Польше «спят и видят», как вернут свои западные территории, которые были переданы Украине по решению Сталина после Второй мировой войны.
Президент в мае говорил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не желают этого признавать, так как не могут «вылезти из колеи» противостояния с Россией. Там, по его словам, ждали сокрушительного поражения России и «крушения государственности в течение нескольких месяцев», но «не получается».
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