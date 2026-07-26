Путин спрогнозировал потерю Украиной западных регионов

В 2023 году Путин заявлял, что в Российской империи «не было никакой Украины», все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины. В том же году он утверждал, что Польша рассчитывает под «натовским зонтиком» создать некую коалицию и напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы «затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». До этого Путин также говорил, что в Польше «спят и видят», как вернут свои западные территории, которые были переданы Украине по решению Сталина после Второй мировой войны.