Иран обвинил Украину в атаке на судно ради «втягивания Европы в войну»

Глава МИД Ирана обвинил Украину в ударе по иранскому торговому судну и гибели моряка.
Иранский министр иностранных дел сообщил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас.
«Дал ясно понять, что то, что сделал нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа», — добавил Арагчи.
Атака произошла утром 25 июля в Каспийском море, сообщил ранее МИД Ирана. Там назвали произошедшее нарушением международного права и подчеркнули, что никогда не вмешивался в конфликт на Украине. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.
Украина может рассматриваться Тегераном как законная цель из-за помощи Израилю БПЛА в операции против Ирана, заявил в марте глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи.