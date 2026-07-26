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Иран обвинил Украину в атаке на судно ради «втягивания Европы в войну»

Украина атаковала иранское судно утром 25 июля, погиб один человек, сообщил ранее МИД Ирана. По версии Тегерана, Киев пытается втянуть европейские страны в конфликт.

Источник: РБК

Глава МИД Ирана обвинил Украину в ударе по иранскому торговому судну и гибели моряка.

«Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну», — написал министр Аббас Арагчи в X.

Иранский министр иностранных дел сообщил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

«Дал ясно понять, что то, что сделал нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа», — добавил Арагчи.

Атака произошла утром 25 июля в Каспийском море, сообщил ранее МИД Ирана. Там назвали произошедшее нарушением международного права и подчеркнули, что никогда не вмешивался в конфликт на Украине. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.

Украина может рассматриваться Тегераном как законная цель из-за помощи Израилю БПЛА в операции против Ирана, заявил в марте глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи.

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