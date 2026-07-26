Иран обвинил Украину в атаке на судно ради «втягивания Европы в войну»

Атака произошла утром 25 июля в Каспийском море, сообщил ранее МИД Ирана. Там назвали произошедшее нарушением международного права и подчеркнули, что никогда не вмешивался в конфликт на Украине. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.