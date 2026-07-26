Путин вспомнил слова Ломоносова про Сибирь, говоря о богатствах Арктики

«Когда-то, все мы хорошо знаем, это слова Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью, и теперь без всякого преувеличения можно сказать, что богатство России будет прирастать Арктикой. Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика», — сказал Путин (цитата по ТАСС).