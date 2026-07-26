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Путин вспомнил слова Ломоносова про Сибирь, говоря о богатствах Арктики

Арктика — очень важный регион с точки зрения экономических интересов, Россия продолжит его осваивать, заявил президент России Владимир Путин во время общения с российскими моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

Источник: РБК

Арктика — очень важный регион с точки зрения экономических интересов, Россия продолжит его осваивать, заявил президент России Владимир Путин во время общения с российскими моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

«Когда-то, все мы хорошо знаем, это слова Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью, и теперь без всякого преувеличения можно сказать, что богатство России будет прирастать Арктикой. Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

В апреле Путин назвал Арктику регионом особого стратегического значения для России. По его словам, она играет ключевую роль в развитии экономики, укреплении промышленного потенциала, обеспечении национальной безопасности и защите суверенитета.

Президент также отмечал, что Россия продолжает развивать транспортную инфраструктуру Арктики и считает приоритетом повышение качества жизни в северных регионах.

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