Информационный шум тоже в дело: Путин раскрыл, что внимательно изучает соцсети и читает паблики

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что к нему стекается вся информация о ходе спецоперации — от официальных донесений и рапортов командиров до сообщений бойцов, данных спецслужб и публикаций в СМИ и соцсетях. Президент признался, что следить за всем медийным потоком времени хватает не всегда, однако совокупность этих сведений позволяет составить полную картину происходящего.