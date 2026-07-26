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Информационный шум тоже в дело: Путин раскрыл, что внимательно изучает соцсети и читает паблики

Президент России Владимир Путин раскрыл свой подход к работе с данными, заявив, что делает окончательные выводы из анализа всего объёма поступающей информации. Об этом он рассказал в ходе встречи с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Источник: Life.ru

Глава государства признал, что в публичных каналах и социальных сетях циркулирует много информационного мусора. Подобный шум, по его словам, способен ввести неподготовленного человека в заблуждение.

Однако для самого президента такие публикации тоже представляют ценность. Они позволяют оценить существующий общественный фон и настроения.

Путин уточнил, что в первую очередь опирается на сведения, полученные по официальным каналам. При этом окончательные заключения он делает лишь после анализа всей совокупности поступающей информации, включая и неофициальные площадки.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что к нему стекается вся информация о ходе спецоперации — от официальных донесений и рапортов командиров до сообщений бойцов, данных спецслужб и публикаций в СМИ и соцсетях. Президент признался, что следить за всем медийным потоком времени хватает не всегда, однако совокупность этих сведений позволяет составить полную картину происходящего.

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