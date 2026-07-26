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Право доставлять сообщения по почте оставили за организациями и товариществами

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым использовать почтовые ящики для доставки документы и сообщений будет разрешено сравнительно узкому кругу отправителей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым использовать почтовые ящики для доставки документы и сообщений будет разрешено сравнительно узкому кругу отправителей.

Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.

Использовать почтовые ящики смогут управляющие, ресурсоснабжающие и газоснабжающие организации, а также жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья, операторы по обращению с отходами и наймодатели жилья.

Для прочих отправителей использование абонентских почтовых ящиков запрещено.

Читайте материал «Путин заявил, что ему “сливается вся информация, которая есть” по теме СВО».

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