Путин сообщил, что военная операция рано или поздно завершится

День ВМФ России отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад в Петербурге в современном формате проводили с 2017 года. В 2025 году его впервые отменили вместе с салютом и прохождением колонн маломерных судов. В Кремле это объяснили общей обстановкой и соображениями безопасности.