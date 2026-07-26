Путин сообщил, что военная операция рано или поздно завершится

Военная операция однажды будет завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Видео его речи опубликовано на сайте Кремля.
«Вот у нас закончится СВО, а это закончится, безусловно, рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить», — заявил Путин.
День ВМФ России отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад в Петербурге в современном формате проводили с 2017 года. В 2025 году его впервые отменили вместе с салютом и прохождением колонн маломерных судов. В Кремле это объяснили общей обстановкой и соображениями безопасности.
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