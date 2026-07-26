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ЮНЕСКО назвала места высадки союзников в Нормандии и Олимп всемирным наследием

ЮНЕСКО внесла места высадки союзников в Нормандии на севере Франции и гору Олимп в Греции в список Всемирного наследия, сообщает Associated Press. Об этом было объявлено на заседании комитета, прошедшем в южнокорейском Пусане.

ЮНЕСКО внесла места высадки союзников в Нормандии на севере Франции и гору Олимп в Греции в список Всемирного наследия, сообщает Associated Press. Об этом было объявлено на заседании комитета, прошедшем в южнокорейском Пусане.

Французский объект — пять нормандских пляжей («Омаха», «Юта», «Суорд», «Голд» и «Джуно»), на которые 6 июня 1944 года высадились свыше 150 тыс. солдат союзников, а также место штурма Пуэнт-дю-Ок. Проект по включению нормандских пляжей в список ЮНЕСКО был инициирован более двух десятилетий назад.

Греция, в свою очередь, добивалась включения горы Олимп, легендарной обители 12 богов и высочайшей точки страны (2917 м), на протяжении 12 лет. Этот объект признан уникальным сочетанием культурного и природного наследия, где мифология сочетается с богатейшим биоразнообразием.

Кроме того, также было объявлено о внесении в список и других объектов, среди которых древние японские столицы Асука и Фудзивара, а также первый в истории Южного Судана объект — миграционный ландшафт Бома-Бадингило.

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