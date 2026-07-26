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Путин: Украина потеряет свои западные регионы

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге высказал свое видение будущего территориального устройства Украины.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге высказал свое видение будущего территориального устройства Украины.

Он выразил уверенность в том, что со временем Украина может утратить свои западные регионы. По словам главы государства, речь идет о землях, которые в прошлом исторически принадлежали Польше, Венгрии и Румынии. Путин отметил, что подобные изменения не обязательно произойдут в ближайшее время, однако считал их исторически закономерными.

— Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места, — передает слова главы государства РБК.

Путин также высказался о роли, условиях службы и историческом значении действий участников СВО. Он отметил, что трудности, с которыми ежедневно сталкиваются бойцы на передовой, несопоставимо выше тех, с которыми приходится иметь дело ему как руководителю страны.

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