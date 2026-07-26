Путин: Запад плевать хотел на собственные обещания не расширять НАТО

«Пообещали нам в своё время — Горбачёву Михаилу Сергеевичу, — что не будут расширять НАТО. [В итоге] — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — напомнил российский лидер.