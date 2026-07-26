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Путин: Запад плевать хотел на собственные обещания не расширять НАТО

Западные страны обещали не расширять НАТО на восток, но нарушили своё слово и проигнорировали озабоченности Москвы в сфере безопасности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Источник: Life.ru

«Пообещали нам в своё время — Горбачёву Михаилу Сергеевичу, — что не будут расширять НАТО. [В итоге] — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — напомнил российский лидер.

А ещё Владимир Путин напомнил, что западные территории достались Украине в качестве подарка от Иосифа Сталина, который принимал решение в границах единого государства, не предполагая нынешнего расклада. Президент выразил уверенность, что Киев не сможет удержать эти исторические земли, некогда принадлежавшие Польше, Венгрии и Румынии, и хотя процесс растянется на десятилетия, всё неизбежно встанет на свои места.

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