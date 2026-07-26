Путин заявил, что бойцам СВО сложнее, чем ему

«Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете, и вы на острие», — отметил президент. Он подчеркнул, что военнослужащие почти каждый день рискуют жизнью, и страна должна знать об этом. Путин также обратил внимание на то, что, как бы ни было сложно ему самому, защитники Родины находятся в более тяжелых условиях.