Путин заявил, что бойцам СВО сложнее, чем ему

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцам специальной военной операции сейчас сложнее, чем ему. Об этом глава государства сказал 26 июля на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.
«Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете, и вы на острие», — отметил президент. Он подчеркнул, что военнослужащие почти каждый день рискуют жизнью, и страна должна знать об этом. Путин также обратил внимание на то, что, как бы ни было сложно ему самому, защитники Родины находятся в более тяжелых условиях.
Ранее Владимир Путин отметил, что специальная военная операция рано или поздно закончится победой России. И призвал граждан страны сохранить после СВО единство.
Президент также заявил об оправданном направлении большого количества ресурсов на успех специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия вынуждена это делать, но при этом планы по развитию флота будут обязательно реализованы, так как у страны есть все возможности для защиты своих интересов.