Песков: РФ принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ

Российская Федерация делает все, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Об этом говорил президент (РФ Владимир Путин — ред.) на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — сказал Песков ИС «Вести», отвечая на вопрос, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.
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