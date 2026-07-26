Песков: РФ принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ

«Об этом говорил президент (РФ Владимир Путин — ред.) на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — сказал Песков ИС «Вести», отвечая на вопрос, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.