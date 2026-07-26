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ВС России поразили порт Черноморск и три балкера, перевозившие грузы ВСУ

В течение дня российские Вооружённые силы продолжали наносить удары по портам и судам, задействованных в снабжении ВСУ. В копилке ракетчиков и дроноводов — цели в Черноморске под Одессой и сразу три балкера, которые перевозили военные грузы. Об этом сообщило Минобороны.

«В порту “Черноморск” [поражён] контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее н.п. Одесса) морское судно типа “балкер”, осуществлявшее доставку военных грузов; два судна типа “балкер”, осуществлявшие доставку военных грузов», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео из освобождённого Шевченко в ДНР. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку и выявили замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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