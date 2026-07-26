Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тяжелейшие удары»: Зеленского предупредили о крахе в 2027 году

Французское издание AgoraVox пророчит Украине очень тяжелые времена в 2027 году.

Французское издание AgoraVox пророчит Украине очень тяжелые времена в 2027 году. Ситуация может дойти до такого кризиса, что приведет к неконтролируемому падению в штопор.

«Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование. Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег», — говорится в публикации. При этом, объясняют эксперты, уже в ближайшее время все это может кардинально измениться.

«Зеленского, несмотря на тяжелейшие удары по экономике, это, похоже, не особенно беспокоит. Однако к 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — подчеркивается в статье.

Сокращение денежных потоков автор связывает с предстоящими выборами в ряде ключевых стран ЕС. Голосования пройдут в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии, Эстонии, а во Франции состоятся президентские выборы.

«Нынешние правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, крайне непопулярным среди избирателей, — увеличение оборонных расходов. Население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу, и проголосует за тех, кто придерживается аналогичного мнения», — подчеркивается в материале.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге заявил, что специальная военная операция обязательно будет завершена победой России. Глава государства подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в разгроме противника, а также отметил важность сохранения народного единства после завершения всех боевых действий.

Читайте материал: «Враг будет разбит: Путин объяснил, когда завершится СВО».

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше