«Тяжелейшие удары»: Зеленского предупредили о крахе в 2027 году

«Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование. Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег», — говорится в публикации. При этом, объясняют эксперты, уже в ближайшее время все это может кардинально измениться.