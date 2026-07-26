Путин: Украина рано или поздно потеряет западные земли

Ранее Владимир Путин заявил, что западные земли Украины были подарком Иосифа Сталина в рамках единого государства, и, по его мнению, Сталин не предполагал, что такая ситуация может измениться. Путин также высказал мнение, что Киев не сможет сохранить эти территории в долгосрочной перспективе, уточнив, что речь идёт о землях, ранее принадлежавших Польше, Венгрии и Румынии, и это может произойти не сразу, но неизбежно.