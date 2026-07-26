Путин рассказал об убийстве мирного жителя украинским танкистом в начале СВО

«Я читаю. Из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме. Просто вышел. Один из танкистов из пулемёта его тут же застрелил. Второй спрашивает, что ты творишь, зачем ты это сделал? И первый, который убил этого мужчину, говорит, да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские», — сказал Путин.