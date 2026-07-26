Президент Бразилии выступил с предупреждением США после ввода пошлин

Также Бразилия 16 июля осудила решение администрации президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на ряд бразильских товаров. В офисе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявили, что страна не использовала недобросовестные торговые практики и считает односторонние меры Вашингтона необоснованными. Бразилия также сообщила о намерении применить закон об экономической взаимности в ответ на решение США.