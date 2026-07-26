Президент Бразилии выступил с предупреждением США после ввода пошлин

Новые пошлины США в отношении бразильских товаров являются стратегической ошибкой и нанесут ущерб экономике США и отношениям Вашингтона с Бразилией, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает The Washington Post.
По его словам, введению тарифных мер предшествовали переговоры между сторонами, однако Вашингтон, несмотря на десятки встреч представителей двух стран, технические аргументы и переданные документы, ввел новые пошлины в размере от 12,5 до 37,5%.
«Попытки навязать идеологические ограничения двустороннему партнерству или использовать его в избирательных целях не увенчаются успехом. Никогда прежде госсекретарь США не заявлял, что Бразилия не является другом Соединенных Штатов. Никто не победит нас ложью», — добавил бразильский лидер.
Лула да Силва заявил, что первоначальное решение президента США Дональда Трампа о введении 50-процентной пошлины на бразильские товары имело политическую мотивацию, поскольку в письме американского лидера упоминалось дело бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
Президент Бразилии отметил, что новые тарифы нанесут ущерб экономике США и партнерским отношениям между странами. По его словам, из-за пошлин для американских потребителей могут вырасти цены на продукты питания, обувь, текстиль, мебель, автозапчасти и другие товары.
Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия готова продолжать открытый и конструктивный диалог с США, однако судьбу страны определяют исключительно сами бразильцы — без иностранного вмешательства.
Также Бразилия 16 июля осудила решение администрации президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на ряд бразильских товаров. В офисе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявили, что страна не использовала недобросовестные торговые практики и считает односторонние меры Вашингтона необоснованными. Бразилия также сообщила о намерении применить закон об экономической взаимности в ответ на решение США.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».