Передавший данные российским спецслужбам боец ВСУ получил повышение

Ранее Савлук передал сведения о своём подразделении. Он общался с людьми, которые представлялись родственниками пропавших без вести военных из его батальона. На самом деле это были российские спецслужбы. Офицер сообщил им интересующие данные, а когда понял, что информация утекла, прекратил контакты.