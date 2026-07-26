Путин коротко пообщался с жителями Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения Адмиралтейства коротко пообщался с жителями Петербурга.
В воскресенье в связи с 330-летием Военно-морского флота России глава государства встретился в Адмиралтействе с моряками и вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.
После отъезда из Адмиралтейства, где Путин провел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-морского флота России, президентский кортеж сделал остановку в городе, и Путин вышел из машины поприветствовать ожидавших его людей.