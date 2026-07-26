Патрушев назвал важнейшей задачей модернизацию атомного флота России

Сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил — важнейшая задача обеспечения безопасности России, указал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении морякам с Днем ВМФ.
«Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил», — говорится в поздравлении Патрушева военным морякам с Днем ВМФ (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что эти меры закреплены в Стратегии развития Военно-морского флота.
Патрушев отметил, что президент Владимир Путин поставил задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-морского флота, а также укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы.
Приоритетами государственной политики в области военно-морской деятельности он назвал поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство современного вооружения и военной техники, а также совершенствование подготовки подразделений ВМФ.
Также Патрушев 15 июля сообщил, что российский Военно-морской флот способен обеспечить безопасность страны на всех направлениях.
В 2026 году ВМФ России отмечает 330-летие. По словам Патрушева, за годы своего существования флот прошел через множество испытаний и подтвердил статус России как великой морской державы.
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