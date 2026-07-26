Патрушев назвал важнейшей задачей модернизацию атомного флота России

«Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил», — говорится в поздравлении Патрушева военным морякам с Днем ВМФ (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что эти меры закреплены в Стратегии развития Военно-морского флота.