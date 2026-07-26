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Владимир Путин дал совет, как всегда оставаться в строю

Президент России дал совет, как оставаться в строю при плотном рабочем графике.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин дал совет, как всегда оставаться в строю при плотном рабочем графике и большой загруженности. Об этом он рассказал на встрече с военнослужащими ВМФ России.

«Силы надо экономить так, чтобы всегда быть в строю. Это первое», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

По словам главы государства, его работа сопряжена с большим количеством разных задач, в которые входит множество вопросов в различных сферах.

«И все время, просто иногда приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых — это смена видов деятельности», — добавил он.

Кроме того, Путин посоветовал заниматься физическими нагрузками, слушать музыку и следить за режимом дня, чтобы высыпаться.

Ранее президент России заявил, что военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.