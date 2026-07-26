Путин заявил, что Запад «выпустил джинна из бутылки»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, перестав учитывать международное право при принятии решений, «выпустили джинна из бутылки».
Основой современного международного права является устав ООН, формировавшийся странами-победительницами во Второй мировой войне, сказал Путин в ходе общения с военнослужащими ВМФ. Президент заявил, что не только США, а и весь коллективный Запад" захотели его изменить, когда СССР, одно из государств — основателей ООН, распался.
Путин раскритиковал Североатлантический альянс, игнорирующий свои обещания отказаться от расширения.
Встреча с моряками прошла в рамках празднования Дня Военно-морского флота.
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