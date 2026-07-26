Путин заявил, что Запад «выпустил джинна из бутылки»

Основой современного международного права является устав ООН, формировавшийся странами-победительницами во Второй мировой войне, сказал Путин в ходе общения с военнослужащими ВМФ. Президент заявил, что не только США, а и весь коллективный Запад" захотели его изменить, когда СССР, одно из государств — основателей ООН, распался.