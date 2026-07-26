Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что Запад «выпустил джинна из бутылки»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, перестав учитывать международное право при принятии решений, «выпустили джинна из бутылки».

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, перестав учитывать международное право при принятии решений, «выпустили джинна из бутылки».

Основой современного международного права является устав ООН, формировавшийся странами-победительницами во Второй мировой войне, сказал Путин в ходе общения с военнослужащими ВМФ. Президент заявил, что не только США, а и весь коллективный Запад" захотели его изменить, когда СССР, одно из государств — основателей ООН, распался.

Путин раскритиковал Североатлантический альянс, игнорирующий свои обещания отказаться от расширения.

Встреча с моряками прошла в рамках празднования Дня Военно-морского флота.

Читайте материал «Путин заявил, что ему “сливается вся информация, которая есть” по теме СВО».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше