Украина, пираты и блогеры. Главные заявления Путина на встрече с военными

Президент Владимир Путин в день Военно-морского флота 26 июля встретился с военными моряками в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Он затронул темы военной операции на Украине, развития российского флота и Арктики.
Что сказал Путин на встрече с военными ВМФ.
О военной операции и будущем Украины.
Россия «не начинала никакой войны», а отвечает «на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины».
На достижение целей военной операции направляются значительные ресурсы, и это оправданно, планы по развитию флота и дальней, и ближней морских зон будут реализованы.
Военная операция закончится победой России, это произойдет, «безусловно, рано или поздно».
Путин отметил, что РФ была единственным гарантом целостности Украины.
Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по словам Путина, объявил Москву врагом, а русских — «нетитульной нацией»: «Что вообще чушь, бред собачий Здравствуйте, приехали, а что это тогда?».
О развитии российского флота.
Важность Военно-морского флота «носит непреходящий характер», поскольку «60% границ Российской Федерации — это водная гладь, моря и океаны».
У России появляются небольшие по водоизмещению корабли, оснащенные современным оружием; базой для развития флота остаются крупные корабли.
Россия будет совершенствовать гиперзвуковую ракету корабельного базирования «Циркон».
Безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» находится на завершающей стадии подготовки, вскоре он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.
О защите Калининградской области.
В случае угроз безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми возможностями. На переднем крае защиты региона должен находиться Балтийский флот, заявил Путин и добавил, что соответствующие задачи перед флотом поставлены.
О борьбе с захватом танкеров.
В случае попыток воздействия на российский флот необходимо отвечать аккуратно, в рамках международного морского права, «но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами».
Об Арктике.
Арктика — очень важный регион с точки зрения экономических интересов, Россия продолжит его осваивать.
Путин раскрыл информацию о Северном полюсе.
При добыче ресурсов в этом регионе нужно действовать очень аккуратно и применять новейшие технологии: «Вы сами это знаете, природа Арктики очень ранима».
Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, напротив, готова к сотрудничеству, но будет «защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь».
О блогерах и «информационном мусоре» в пабликах.
Путин заявил, что иногда смотрит блогеров, когда у него есть время: «И, честно говоря, иногда радуюсь — здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди».
Путин признался, что иногда смотрит блогеров.
Паблики в соцсетях — «не бесполезная вещь, но опасная, потому что очень много мусора информационного», неподготовленного человека можно ввести в заблуждение.
Путин сказал, что получает информацию из различных источников, находится «в таком положении, таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть» — от командиров, военных, СМИ, а также спецслужб.