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«Не может остаться без ответа»: Аракчи отправил «нахлебнику» Зеленскому чёрную метку после удара по судну

Удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море не останется безт ответа, заявил в соцсети X министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. По словам дипломата, Владимир Зеленский пошёл на атаку по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

Дипломат добавил, что провёл разговор с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Иранский министр «ясно дал понять, что то, что сделал этот нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа». То же Аракчи сказал главе Еврокомиссии Кае Каллас.

Напомним, МИД Ирана подтвердил факт атаки ВСУ на гражданское судно из Исламской Республики в Каспийском море. Погиб один из членов экипажа.

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