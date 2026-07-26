«Не может остаться без ответа»: Аракчи отправил «нахлебнику» Зеленскому чёрную метку после удара по судну

Дипломат добавил, что провёл разговор с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Иранский министр «ясно дал понять, что то, что сделал этот нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа». То же Аракчи сказал главе Еврокомиссии Кае Каллас.