Путин назвал «чушью» объявление русских на Украине нетитульной нацией

«Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине — это нетитульная нация. Здравствуйте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», — сказал Путин, комментируя позицию украинских властей.