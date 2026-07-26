Путин назвал «чушью» объявление русских на Украине нетитульной нацией

Путин отметил, что РФ была единственным гарантом целостности Украины.
Президент России Владимир Путин сообщил, что объявление русских на Украине нетитульной нацией является «чушью и бредом». Об этом он сообщил во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота.
«Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине — это нетитульная нация. Здравствуйте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», — сказал Путин, комментируя позицию украинских властей.
Также президент России Владимир Путин сообщил, что военная операция рано или поздно будет завершена.
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