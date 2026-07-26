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Путин назвал «чушью» объявление русских на Украине нетитульной нацией

Президент России Владимир Путин сообщил, что объявление русских на Украине нетитульной нацией является «чушью и бредом».

Источник: РБК

Путин отметил, что РФ была единственным гарантом целостности Украины.

Президент России Владимир Путин сообщил, что объявление русских на Украине нетитульной нацией является «чушью и бредом». Об этом он сообщил во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота.

«Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине — это нетитульная нация. Здравствуйте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», — сказал Путин, комментируя позицию украинских властей.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что военная операция рано или поздно будет завершена.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».