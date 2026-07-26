Песков: Причины ударов по логистическим центрам нужно спросить у Киева

Ранее глава Тверской области Виталий Королёв сообщил, что в посёлке Элеватор после отражения атаки беспилотников ВСУ загорелось административное здание логистического центра, и минувшей ночью пожар был полностью потушен подразделениями МЧС. Он также отметил, что на территории продолжают работу оперативные службы и принимаются дополнительные меры безопасности. Пострадавших среди работников и местных жителей нет.