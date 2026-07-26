Путин выразил готовность к сотрудничеству по ледоколам

«То есть он весь практически под нашим контролем, не практически, а весь. Чем ближе к берегу, тем эффективнее, безопаснее. Чем дальше — там нейтральные воды, там сложнее или почти невозможно. Александр Алексеевич [Моисеев] знает, только подводные лодки подо льдом “ползают”, и вы, наверное, тоже знаете. А так, чтобы торговый флот ходил, танкеры ходили, этого пока нет», — добавил он.