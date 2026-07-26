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Путин выразил готовность к сотрудничеству по ледоколам

Россия открыта к сотрудничеству в сфере ледокольного флота, поскольку у нее имеется уникальный опыт, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота, передает пресс-служба Кремля.

Источник: РБК

Путин раскрыл информацию о Северном полюсе.

Россия открыта к сотрудничеству в сфере ледокольного флота, поскольку у нее имеется уникальный опыт, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота, передает пресс-служба Кремля.

«То есть такого в мире вообще нет ни у кого. И если кто-то говорит, что собирается где-то строить, — наверное, высокотехнологичные страны могут это сделать, — но на это потребуются годы. Может, десятилетия. Дай бог всем здоровья, пускай работают, мы не против», — добавил он.

Путин предупредил, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе в отношении Северного морского пути, поскольку он в значительной степени пролегает в российских территориальных водах и особой экономической зоне.

«То есть он весь практически под нашим контролем, не практически, а весь. Чем ближе к берегу, тем эффективнее, безопаснее. Чем дальше — там нейтральные воды, там сложнее или почти невозможно. Александр Алексеевич [Моисеев] знает, только подводные лодки подо льдом “ползают”, и вы, наверное, тоже знаете. А так, чтобы торговый флот ходил, танкеры ходили, этого пока нет», — добавил он.

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