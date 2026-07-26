Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал истинную причину начала украинского конфликта

Агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

Агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

«Все двигались, двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот, причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего не страшного, так и надо», — отметил глава государства.

Путин подчернул, что именно эти «абсолютно агрессивные» действия привели к сегодняшнему конфликту на Украине. Президент добавил, что эти действия нарастали из года в год.

Российский лидер отметил, что Москву фактически «вынудили начать специальную военную операцию». Путин объяснил, что Россия пыталась «завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины».

Читайте материал: «Враг будет разбит: Путин объяснил, когда завершится СВО».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше