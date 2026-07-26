Путин назвал истинную причину начала украинского конфликта

Агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.
«Все двигались, двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот, причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего не страшного, так и надо», — отметил глава государства.
Путин подчернул, что именно эти «абсолютно агрессивные» действия привели к сегодняшнему конфликту на Украине. Президент добавил, что эти действия нарастали из года в год.
Российский лидер отметил, что Москву фактически «вынудили начать специальную военную операцию». Путин объяснил, что Россия пыталась «завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины».
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