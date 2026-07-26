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Министр транспорта ФРГ намерен сам просить Мерца об отставке

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер (ХДС) сообщил, что намерен сам обратиться к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой об отставке.

Источник: AP 2024

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в воскресенье фактически подтвердил намерение Мерца сменить министра транспорта. По его словам, канцлер ранее согласовал кандидатуру нового главы минтранспорта ФРГ, но претендент в самый последний момент передумал и отказался от предложенной должности.

«Я обращусь к канцлеру с просьбой предложить федеральному президенту освободить меня от должности федерального министра транспорта», — заявил Шнидер в интервью агентству DPA.

По его словам, этим шагом он «извлекает уроки из событий последних дней» и одновременно хочет положить конец «недостойной ситуации», которая делает невозможной нормальную работу его министерства.

По информации DPA, в качестве главного кандидата на пост министра транспорта в случае отставки Шнидера рассматривается парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штеффен Бильгер. Ожидается, что Мерц объявит о новом кадровом назначении уже в ближайшее время.

Мерц 24 июля объявил о рокировках в кабмине ФРГ после ухода в отставку главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана из-за скандала с суррогатным материнством. Главой ведомства канцлера после перехода в бундестаг Торстена Фрая на место Шпана станет министр здравоохранения Нина Варкен, вместо нее минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Кроме того, статс-секретарь министерства цифровизации Филипп Амтор будет назначен госминистром по связям с землями в ведомстве канцлера. В этот же день Мерц анонсировал дальнейшие перестановки в кабмине ФРГ.

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