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Путин подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Минобороны РФ и Росгвардия получили право получать сведения ЗАГС.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяют Минобороны России и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде. Документ размещен на официальном сайте публикования правовых актов.

Отмечается, что это принято для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.

В пояснительной записке отмечается, что Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для предоставления военнослужащим, гражданскому персоналу ВС России, а также гражданам, уволенным с военной службы, положенных соцгарантий и компенсаций.

Кроме того, Росгвардия сможет запрашивать необходимые для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства сведения.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Он вступил в силу 7 июня.