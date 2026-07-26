Кремль заявил о работе над минимизацией последствий налетов беспилотников

В России работают над минимизацией последствий от налетов беспилотников и ракетных атак, заявил ИС «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Соответствующие поручения, по его словам, ранее давал президент России Владимир Путин.
«Об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу… проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — сказал пресс-секретарь.
Перебои с поставками бензина и дизельного топлива появились на АЗС в десятках регионов с начала июня. В конце июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом постепенно стабилизируется. «Ряд заводов вышли в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках», — сказал он.
Крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на АЗС в пределах инфляции, отмечал Новак. При этом на независимых АЗС «есть некоторый разрыв», который, по его словам, должен выровняться после стабилизации ситуации на топливном рынке.
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