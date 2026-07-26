Кремль заявил о работе над минимизацией последствий налетов беспилотников

«Об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу… проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — сказал пресс-секретарь.