Путин: Присутствие ВС РФ в Арктике обеспечивает интересы страны

«Мы уже целую программу наработали и будем это делать дальше: создание условий для того, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется в виду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа. И, безусловно, наличие там наших Вооружённых сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, — очень важная составляющая всей работы в Арктике», — подчеркнул он.