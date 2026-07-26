Ликвидирован в саду: немецкий спецназ застрелил берлинского террориста

Напомним, в субботу вечером в Берлине во время мероприятий в честь Дня Кристофер-стрит был совершен исламистский теракт. Белый фургон на большой скорости въехал в парк Тиргартен, давя людей, после чего врезался в дерево, а водитель продолжил нападение с холодным оружием. В результате атаки погибла женщина, еще двадцать девять человек получили ранения разной степени тяжести. Вскоре полиция установила личность нападавшего, которым оказался 21-летний местный житель Абдул Б., состоявший на учете в исламистских кругах.