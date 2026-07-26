Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидирован в саду: немецкий спецназ застрелил берлинского террориста

Подозреваемый в совершении террористического наезда на толпу в центре Берлина был застрелен сотрудниками спецподразделения немецкой полиции во время спецоперации, сообщает радиостанция rbb со ссылкой на городское управление внутренних дел.

Подозреваемый в совершении террористического наезда на толпу в центре Берлина был застрелен сотрудниками спецподразделения немецкой полиции во время спецоперации, сообщает радиостанция rbb со ссылкой на городское управление внутренних дел.

«Подозреваемый был обнаружен около 18:00. Первоначальное расследование показало, что он бросился на полицейских с холодным оружием, что побудило спецподразделение Берлина применить огнестрельное оружие», — заявили представители ведомства.

Инцидент произошел в одном из садовых комплексов в столичном районе Шпандау, где силовики заблокировали скрывавшегося преступника. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, проведенные прибывшей пожарной службой, спасти нападавшего не удалось — он скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.

Тем временем федеральный канцлер Фридрих Мерц посетил место трагедии в берлинском парке Тиргартен. Политик в сопровождении министра внутренних дел Александра Добриндта и сенатора по внутренним делам Ирис Шпрангер возложил цветы в память о погибших.

Напомним, в субботу вечером в Берлине во время мероприятий в честь Дня Кристофер-стрит был совершен исламистский теракт. Белый фургон на большой скорости въехал в парк Тиргартен, давя людей, после чего врезался в дерево, а водитель продолжил нападение с холодным оружием. В результате атаки погибла женщина, еще двадцать девять человек получили ранения разной степени тяжести. Вскоре полиция установила личность нападавшего, которым оказался 21-летний местный житель Абдул Б., состоявший на учете в исламистских кругах.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше