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В Киеве снова собрался митинг против отставки Федорова

В Киеве вторую неделю подряд проходят протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

В Киеве вторую неделю подряд проходят протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».

На улицы выходит в основном молодёжь. Участники акций скандируют «Возвращай», «Мы и есть власть», «Говорите с народом», «Услышьте нас». В руках у собравшихся плакаты с надписями «Реформы начали мешать?» и «Просто верни Федорова». Трансляцию протестов издание ведёт в своём Telegram-канале.

Напомним, 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, однако кресла глав МИД и минобороны остались вакантными.

Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении сменить правительство и отправить Федорова в отставку. Это спровоцировало волну митингов в Киеве и других городах в поддержку экс-министра. Протестующие также требовали увольнения занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.

22 июля Зеленский подписал указ о назначении новым главкомом Михаила Драпатого, однако вопрос с должностью министра обороны до сих пор остаётся открытым.

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