В Киеве снова собрался митинг против отставки Федорова

На улицы выходит в основном молодёжь. Участники акций скандируют «Возвращай», «Мы и есть власть», «Говорите с народом», «Услышьте нас». В руках у собравшихся плакаты с надписями «Реформы начали мешать?» и «Просто верни Федорова». Трансляцию протестов издание ведёт в своём Telegram-канале.