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Премьер Чехии назвал виновных в берлинском теракте — это не боевики

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с резкой оценкой нападения в столице Германии, в результате которого 1 человек погиб и ещё 29 получили ранения. По его убеждению, корень происшествия лежит не в действиях конкретной группировки, а в системных проблемах европейской миграционной политики.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с резкой оценкой нападения в столице Германии, в результате которого 1 человек погиб и ещё 29 получили ранения. По его убеждению, корень происшествия лежит не в действиях конкретной группировки, а в системных проблемах европейской миграционной политики.

В интервью порталу Idnes чешский политик назвал произошедшее «отвратительным терактом» и подчеркнул, что любой здравомыслящий человек обязан осудить эту атаку. При этом он прямо заявил, что все подобные инциденты являются прямым следствием бесконтрольного притока беженцев и курса «Мы справимся», который долгое время исповедовал Евросоюз.

Фраза «Wir schaffen das» стала знаковой в 2015 году, когда тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель произнесла её на пике миграционного кризиса. Таким образом она пыталась убедить граждан страны в том, что власти сумеют интегрировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, хлынувших из Ближнего Востока и Азии. Именно эта установка, по мнению Бабиша, и спровоцировала нынешнюю трагедию.

Чешский премьер не стал вдаваться в детали расследования, но его высказывание уже вызвало резонанс, поскольку он напрямую возложил ответственность за безопасность европейских городов на действовавшую прежде миграционную доктрину ЕС.

Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1».

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Биография Андрея Бабиша
Андрей Бабиш — чешский политик и предприниматель словацкого происхождения, один из самых известных бизнесменов Центральной Европы. Он создал промышленно-аграрный холдинг Agrofert, вошел в число богатейших людей Чехии, а затем построил успешную политическую карьеру и дважды возглавил правительство страны. Детали его биографии — в нашем материале.
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