Премьер Чехии назвал виновных в берлинском теракте — это не боевики

Фраза «Wir schaffen das» стала знаковой в 2015 году, когда тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель произнесла её на пике миграционного кризиса. Таким образом она пыталась убедить граждан страны в том, что власти сумеют интегрировать сотни тысяч нелегальных мигрантов, хлынувших из Ближнего Востока и Азии. Именно эта установка, по мнению Бабиша, и спровоцировала нынешнюю трагедию.