Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен во время задержания

25 июня в 22:00 по местному времени белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен. Там проходило шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По последним данным МВД Германии, погибла женщина, еще 29 человек пострадали. DPA писало, что Абдула Б. уже попадал в поле зрения силовиков и был связан с исламистской средой.