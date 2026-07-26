Посла России вызвали в МИД Румынии после инцидента с БПЛА

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 уничтожил беспилотник, находившийся над территорией страны. При этом каких-либо доказательств того, что дрон мог принадлежать России, представлено не было.
«Посол Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел Румынии», — приводит слова Цою МИД на своей странице в Facebook*.
Ранее парламент Румынии одобрил закон, который разрешает сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Кроме того, НАТО усилило контроль за воздушной обстановкой над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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