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Иран прекратил ответные удары по объектам США после остановки атак

Вооруженные силы Ирана прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после остановки американских атак по территории Исламской Республики.

Источник: РБК

Вооруженные силы Ирана прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после остановки американских атак по территории Исламской Республики. Об этом сообщил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

«В последние две ночи американцы прекратили свои атаки. Поскольку, как я уже говорил, наша стратегия в основе своей носила ответный характер, мы также прекратили ответные операции», — сообщил он.

Очередной виток эскалации между США и Ираном начался 8 июля. Американские военные нанесли несколько серий ударов по территории Исламской Республики Иран после подписания меморандума о прекращении боевых действий между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке, расположенным в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.

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