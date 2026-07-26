Иран прекратил ответные удары по объектам США после остановки атак

Очередной виток эскалации между США и Ираном начался 8 июля. Американские военные нанесли несколько серий ударов по территории Исламской Республики Иран после подписания меморандума о прекращении боевых действий между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном.