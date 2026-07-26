Иран прекратил ответные удары по объектам США после остановки атак

«В последние две ночи американцы прекратили свои атаки. Поскольку, как я уже говорил, наша стратегия в основе своей носила ответный характер, мы также прекратили ответные операции», — сообщил он.
Очередной виток эскалации между США и Ираном начался 8 июля. Американские военные нанесли несколько серий ударов по территории Исламской Республики Иран после подписания меморандума о прекращении боевых действий между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном.
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