Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море не останется без ответа, обвинив Владимира Зеленского в атаке по указке Израиля с целью втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и ясно дал понять, что действия киевского режима получат возмездие, аналогичное заявление было сделано и главе Еврокомиссии Кае Каллас.